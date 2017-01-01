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Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü festivali

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:12
Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü festivali

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen yamaç paraşütü festivali ertelendi.

Derik Kaymakamlığının desteği ile Adana Havacılık Kulübünce düzenlenen festival dolayısıyla farklı kentlerinden yüzden fazla yamaç paraşütü pilotu ilçede bir araya geldi.

Üzerinde şehit Kaymakam Safitürk'ün fotoğrafının olduğu "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı tişörtler giyen sporcular, dev Türk bayrağı açtı.

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular daha sonra yeni yapılan yamaç paraşüt alanı Ergebaba Tepesi'ne çıktı ancak hava muhalefeti nedeniyle uçuşlar gerçekleştiremedi.

Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güler Akkaya, AA muhabirine, Derik'te adeta bir Türkiye mozaiği oluştuğunu belirterek, "Edirne’den Van'a, Samsun'dan Adıyaman'a kadar ilden yamaç paraşüt pilotu burada. Bir anlamda Türkiye'ye mesaj veriyoruz. Bizi bizden ayıramazlar. Biz kardeşiz, etle tırnak gibiyiz." dedi.

Farkındalık oluşturmak için Derik'te bulunduklarına işaret eden Akkaya, "Bölgenin artık terörle değil güzelliklerle anılmasını istiyoruz. Bu anlamda bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik." diye konuştu.

- "Terörle değil bu tür etkinliklerle gündemde olmak istiyoruz"

Asiye Kaymak ise Şehit Kaymakam Safitürk için Elazığ'dan geldiğini belirterek, Derik'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TÜGVA Derik ilçe Temsilcisi Kerem Osmanoğlu ise Safitürk'ü sevgiyle yad ettiklerini söyleyerek, "Bu tür etkinlikler gençlerimizi spora yöneltiyor. Terörle değil bu tür spor etkinlikleriyle gündemde olmak istiyoruz." dedi.

49 yaşındaki Yüksel Abul de Kürtçe yaptığı konuşmada şehit Kaymakam Safitürk’ün her zaman sevgi ve saygıyla andıklarını vurgulayarak, "Derik'te güzel şeylerin yapılması bizi memnun ediyor. Bu tür programların yapılmasını istiyoruz. Şehit kaymakamımızı çok seviyorduk. Allah mekanını cennet eylesin." dedi

Festivale katılan sporcular saldırının düzenlendiği kaymakamlık binasında düzenlenen programda Safitürk’ü andı.

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