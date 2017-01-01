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Isparta'da trafik kazası: 1 ölü

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:47

ISPARTA (AA) - Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Gökhan Düntaş idaresindeki 51 HT 150 plakalı kamyonet, Eğirdir-Konya karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada araç sürücüsü Düntaş ile yanında bulunan Can Yıkılmaz (6) yaralandı. Ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıkılmaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Düntaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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