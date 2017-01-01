Muğla'da yanmış ceset bulundu

MUĞLA (AA) - Milas ilçesinde silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu.
Güllük Mahallesi liman yolu kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, şahsın, önce av tüfeğiyle vurulup ardından benzinle yakılmaya çalışıldığını belirledi.
Cesedin, Güllük Mahallesi'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Ziya Temur'a (29) ait olduğu tespit edildi. Temur'un aynı evde kaldığı 5 arkadaşı sorgulanmak üzere Milas Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Temur'un cesedi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.