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KÜTAHYA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Kütahya'da başladı.

Şampiyona için Dumlupınar Üniversitesindeki olimpik yüzme havuzunda, açılış seremonisi düzenlendi.

TSSF Spor Direktörü İrfan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 erkek, 10 kadın takımının katılımıyla şampiyonaya başladıklarını söyledi.

Şampiyonanın sporcu seçme açısından çok önemli olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:

"Sualtı hokeyi, önceki yıllarda çok ciddi başarılar elde ettiğimiz bir branş. 2016'da minikler kategorisinde dünya 2.'liği, 2015'te gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu elde ettik. Temmuz ayında gençler kategorisinde yapılacak Dünya Şampiyonası var. Ağustos ayında da Macaristan'da yapılacak büyükler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak sporcularımızı burada belirleyeceğiz. Şampiyonaya katılan çok iyi takımlar var. Bu sene de ciddi dereceler bekliyoruz."

Spor direktörü Kara, Ankara, Eskişehir, Antalya, Kütahya, İstanbul ve Kocaeli'den 300'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, 30 hakemin görev aldığını da sözlerine ekledi.

Şampiyona 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.