Bodrum'da makilik alanda yangın

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangında 10 dekarlık arazi zarar gördü.

İlçeye bağlı Gümbet Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgede bulunan bazı eski yatak ve tahta parçalarına sıçradı.

Yangının yerleşim yeri yakınlarına da yaklaşması üzerine itfaiyeye haber verildi. Ekipler bölgeye gelene kadar yangına vatandaşlar bahçe hortumları ve inşaat kürekleriyle müdahale etti.

Dört itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında, 10 dekar makilik alan zarar gördü.