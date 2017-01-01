ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güreş: 20. Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası

19 Mayıs 2017 Cuma, 19:46
Güreş: 20. Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası


ANTALYA (AA) - 20. Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gençler kategorisinde düzenlenen turnuvaya, 12 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Turnuvada, serbest ve grekoromen stil erkeklerde 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ve 120; kadınlarda ise 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılacak.

Başhakem Sadettin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak son 4 aydır yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "Ağustosta Paris'te Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz orası." dedi.

Yücel, turnuvanın kazasız belasız şekilde geçmesini temenni ederek bütün sporculara başarı diledi.

Turnuva, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
4. Kültür, Turizm ve Çilek Festivali başladı
YEREL

4. KÜLTÜR, TURİZM VE ÇİLEK FESTİVALİ BAŞLADI
Alanya'da sağlık turizmi konuşuldu
YEREL

ALANYA'DA SAĞLIK TURİZMİ KONUŞULDU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya'da
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA

Alanya'da &quot;sağlık turizminin geliştirilmesi&quot; toplantısı
YEREL

ALANYA'DA "SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ" TOPLANTISI
Lise son sınıf öğrencileri Çanakkale'de
YEREL

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE'DE
ENFEST coşkusu Manavgat'ta yaşandı
YEREL

ENFEST COŞKUSU MANAVGAT'TA YAŞANDI
Başkan Türel, Cumhuriyet Meydanı ve Şarampol Projelerini inceledi
YEREL

BAŞKAN TÜREL, CUMHURİYET MEYDANI VE ŞARAMPOL PROJELERİNİ İNCELEDİ
Antalya'daki trafik kazası
YEREL

ANTALYA'DAKİ TRAFİK KAZASI
Hava Muhalefeti Fener alayı ve Koray Avcı konserini iptal ettirdi
YEREL

HAVA MUHALEFETİ FENER ALAYI VE KORAY AVCI KONSERİNİ İPTAL ETTİRDİ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

MHP İl Başkanı Aksoy, adaylığını açıkladı
YEREL

MHP İL BAŞKANI AKSOY, ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Alanya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

ALANYA'DA 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Antalya'da sağanak etkili oldu
YEREL

ANTALYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Özel çocuklar Trafik Park'ta
YEREL

ÖZEL ÇOCUKLAR TRAFİK PARK'TA
ATSO Heyeti Kemer'de
YEREL

ATSO HEYETİ KEMER'DE
Basketbol efsaneleri Muratpaşa'da buluştu
YEREL

BASKETBOL EFSANELERİ MURATPAŞA'DA BULUŞTU
ATSO'dan Devlet Destekleri zirvesi
YEREL

ATSO'DAN DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ
KİRADER Genel Başkanı ve eşinin ölü bulunması
YEREL

KİRADER GENEL BAŞKANI VE EŞİNİN ÖLÜ BULUNMASI

İtfaiye bu kez &quot;hırsız&quot; kurtardı
YEREL

İTFAİYE BU KEZ "HIRSIZ" KURTARDI
Pataralı öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu
YEREL

PATARALI ÖĞRENCİLER UÇURTMA ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Antalya'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SANIĞINA HAPİS CEZASI

16. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri
YEREL

16. ULUSLARARASI KEMER SUALTI GÜNLERİ

Eto'o, Türk Milli Takımı formasını giydi
YEREL

ETO'O, TÜRK MİLLİ TAKIMI FORMASINI GİYDİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...