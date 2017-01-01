Güreş: 20. Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası

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ANTALYA (AA) - 20. Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gençler kategorisinde düzenlenen turnuvaya, 12 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Turnuvada, serbest ve grekoromen stil erkeklerde 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 ve 120; kadınlarda ise 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılacak.

Başhakem Sadettin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak son 4 aydır yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "Ağustosta Paris'te Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz orası." dedi.

Yücel, turnuvanın kazasız belasız şekilde geçmesini temenni ederek bütün sporculara başarı diledi.

Turnuva, 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.