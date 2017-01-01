GÜNCELLEME - Niğde'de DEAŞ operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu T.K'nin, terör örgütüyle bağlantılı olarak Suriye'deki çatışma bölgesinden Çamardı ilçesi Burç köyündeki ailesinin yanına geldiği bilgisi üzerine, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan T.K, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarma ekipleri, şüphelinin kaldığı evde arama yaptı.
T.K, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.