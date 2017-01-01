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Kars'ta şiddetli fırtına

19 Mayıs 2017 Cuma, 20:41

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ilçedeki TOKİ evleri mevkisinde 2 apartman ile Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki iki evin çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatılar boş arazilere savruldu.

Bir vatandaş TOKİ mevkisinde bir apartmanın çatısının şiddetli fırtınada savrulmasını cep telefonuyla kaydetti.

Vatandaşlardan Sıddık Saylak, şiddetli fırtına nedeniyle çatıların büyük bir gürültüyle uçtuğunu söyledi.

Bulundukları bölgedeki bir evin çatısının uçarak boş araziye savrulduğunu ifade eden Saylak, "Herhangi bir yaralanma olmaması ve uçan çatıların arabaların üzerine düşmemesi büyük şans." diye konuştu.

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