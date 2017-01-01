Akdağ'dan ramazanda bol su içilmesi tavsiyesi

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ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ramazan ayında 17 saat oruç tutulacağını hatırlatarak, "iftardan sahur vaktine kadar aralıklarla sürekli sıvı almak lazım. Yani açık çay ya da diğer meşrubatları içebiliriz ama bunların içinde vücudumuza en yararlı olan sudur. Bolca su içmek gerekiyor." dedi.

Temasları kapsamında Erzurum'da bulunan Akdağ, Karayazı Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ali Fuat Atik'i makamında ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyet tarihi boyunca ülkenin belli yerlerinin daha fazla geliştiğini, doğu bölgelerinin ise bundan nasibini biraz daha az aldığını söyledi.

Bu bölgelerde dış güçlerin maşası şeklinde hareket eden, onların taşeronluğunu yapan terör örgütlerinin yatırım ortamını bozmasının bu gelişmişliğe sekte vuran bir sebep olduğunu ifade eden Akdağ, şunları belirtti:

"Şükürler olsun bunu bitirdik. Mücadele devam ediyor ama artık Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı il ve ilçelerimizde terör örgütlerinin vatandaşımızın üstünde bir baskı kurabilecek mecali kalmadı. Hep söylüyoruz, kafalarını ezdik, ezmeye de devam edeceğiz. Bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Karayazı’da, Doğu ve Güneydoğu’da benzeri bütün alanlarda yaşayan kardeşlerimizin, özellikle de Kürt kökenli kardeşlerimizin, 80 milyon vatandaşımızın olduğu gibi başımızın üstünde yerleri var. Onlara hizmet etmek bizim için en büyük şereftir."

- "Ramazanda bolca su içmek gerekiyor"

Bir basın mensubunun, "Yaklaşan ramazan ayında vatandaşlara yeme içme konusundaki tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Akdağ, bu mevsimdeki ramazan ayında uzun süre orucun söz konusu olduğunu, 17 saat oruçlu kalınacağını anımsattı.

Akdağ, bu süre içerisinde vatandaşların herhangi bir şey tüketemeyeceğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"O zaman şuna itina etmek gerekiyor. Birincisi sahurlarda acele etmeden, son dakikalara bırakmadan, rahat rahat sindirecek şekilde insanların karnını doyurması lazım. Protein bakımından biraz zengin gıdalarla bol miktarda sıvı tüketmek gerekiyor. Bunu sadece sahur vaktinde tüketemeyiz. İftardan sahur vaktine kadar aralıklarla sürekli sıvı almak lazım. Yani açık çay ya da diğer meşrubatları içebiliriz ama bunların içinde vücudumuza en yararlı olan sudur. Bolca su içmek gerekiyor."

Akdağ, iftarda da yine acele etmeden bir çorba veya hafif bir yiyecekle iftarı açıp, sakin biçimde aşırıya kaçmadan karın doyurmak, bunu da iyice sindirerek, yavaş ve bol sıvı almaya devam ederek yapmak gerektiğini vurguladı.

Toplum içerisinde şeker, kalp ve benzeri hastalıkları bulunanların olduğunu anlatan Akdağ, bunlar dışında çok yaşlıların da oruç tutma konusunda aile hekimlerinden veya rahatsızlıkları sebebiyle kendilerini izleyen bir uzman hekimden görüş almalarının uygun olacağını sözlerine ekledi.