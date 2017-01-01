ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akdağ'dan ramazanda bol su içilmesi tavsiyesi

19 Mayıs 2017 Cuma, 21:26
Akdağ'dan ramazanda bol su içilmesi tavsiyesi

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ramazan ayında 17 saat oruç tutulacağını hatırlatarak, "iftardan sahur vaktine kadar aralıklarla sürekli sıvı almak lazım. Yani açık çay ya da diğer meşrubatları içebiliriz ama bunların içinde vücudumuza en yararlı olan sudur. Bolca su içmek gerekiyor." dedi.

Temasları kapsamında Erzurum'da bulunan Akdağ, Karayazı Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ali Fuat Atik'i makamında ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhuriyet tarihi boyunca ülkenin belli yerlerinin daha fazla geliştiğini, doğu bölgelerinin ise bundan nasibini biraz daha az aldığını söyledi.

Bu bölgelerde dış güçlerin maşası şeklinde hareket eden, onların taşeronluğunu yapan terör örgütlerinin yatırım ortamını bozmasının bu gelişmişliğe sekte vuran bir sebep olduğunu ifade eden Akdağ, şunları belirtti:

"Şükürler olsun bunu bitirdik. Mücadele devam ediyor ama artık Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı il ve ilçelerimizde terör örgütlerinin vatandaşımızın üstünde bir baskı kurabilecek mecali kalmadı. Hep söylüyoruz, kafalarını ezdik, ezmeye de devam edeceğiz. Bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Karayazı’da, Doğu ve Güneydoğu’da benzeri bütün alanlarda yaşayan kardeşlerimizin, özellikle de Kürt kökenli kardeşlerimizin, 80 milyon vatandaşımızın olduğu gibi başımızın üstünde yerleri var. Onlara hizmet etmek bizim için en büyük şereftir."

- "Ramazanda bolca su içmek gerekiyor"

Bir basın mensubunun, "Yaklaşan ramazan ayında vatandaşlara yeme içme konusundaki tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Akdağ, bu mevsimdeki ramazan ayında uzun süre orucun söz konusu olduğunu, 17 saat oruçlu kalınacağını anımsattı.

Akdağ, bu süre içerisinde vatandaşların herhangi bir şey tüketemeyeceğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"O zaman şuna itina etmek gerekiyor. Birincisi sahurlarda acele etmeden, son dakikalara bırakmadan, rahat rahat sindirecek şekilde insanların karnını doyurması lazım. Protein bakımından biraz zengin gıdalarla bol miktarda sıvı tüketmek gerekiyor. Bunu sadece sahur vaktinde tüketemeyiz. İftardan sahur vaktine kadar aralıklarla sürekli sıvı almak lazım. Yani açık çay ya da diğer meşrubatları içebiliriz ama bunların içinde vücudumuza en yararlı olan sudur. Bolca su içmek gerekiyor."

Akdağ, iftarda da yine acele etmeden bir çorba veya hafif bir yiyecekle iftarı açıp, sakin biçimde aşırıya kaçmadan karın doyurmak, bunu da iyice sindirerek, yavaş ve bol sıvı almaya devam ederek yapmak gerektiğini vurguladı.

Toplum içerisinde şeker, kalp ve benzeri hastalıkları bulunanların olduğunu anlatan Akdağ, bunlar dışında çok yaşlıların da oruç tutma konusunda aile hekimlerinden veya rahatsızlıkları sebebiyle kendilerini izleyen bir uzman hekimden görüş almalarının uygun olacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, ERZURUM'DA
ÇEKO öğrenci kulübü 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
YEREL

ÇEKO ÖĞRENCİ KULÜBÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
Erzurum Gençlik Platformu'ndan Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

ERZURUM GENÇLİK PLATFORMU'NDAN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Eski mezunlar Aşkale'de toplandı
YEREL

ESKİ MEZUNLAR AŞKALE'DE TOPLANDI
Güneş Vakfı Gençlik Kolları 19 Mayıs'ı etkinliklerle kutladı
YEREL

GÜNEŞ VAKFI GENÇLİK KOLLARI 19 MAYIS'I ETKİNLİKLERLE KUTLADI
Liselilerin eserleri büyüledi
YEREL

LİSELİLERİN ESERLERİ BÜYÜLEDİ
MHP'liler kahvaltıda buluştu
YEREL

MHP'LİLER KAHVALTIDA BULUŞTU
İspir'de 19 Mayıs coşkusu doruktaydı
YEREL

İSPİR'DE 19 MAYIS COŞKUSU DORUKTAYDI
Dondurmayı gece tüketin
YEREL

DONDURMAYI GECE TÜKETİN
Erzurum izcileri 19 Mayıs etkinliklerine renk kattı
YEREL

ERZURUM İZCİLERİ 19 MAYIS ETKİNLİKLERİNE RENK KATTI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
YEREL

OLTU'DA 19 MAYIS COŞKUSU
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Rektör Çomaklı'nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI'NIN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA MESAJI
Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet gecesi
YEREL

OLTU İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE MEZUNİYET GECESİ
Göz iltihaplanmasına dikkat
YEREL

GÖZ İLTİHAPLANMASINA DİKKAT
Pasinler'de 19 Mayıs kutlandı
YEREL

PASİNLER'DE 19 MAYIS KUTLANDI
Sanatçı Erkal'ın ismi memleketi Erzurum'da yaşatılacak
YEREL

SANATÇI ERKAL'IN İSMİ MEMLEKETİ ERZURUM'DA YAŞATILACAK
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Bursa Erzurum Günleri'nde Çat rüzgarı
YEREL

BURSA ERZURUM GÜNLERİ'NDE ÇAT RÜZGARI
Aşkale'de süt haftası etkinliği
YEREL

AŞKALE'DE SÜT HAFTASI ETKİNLİĞİ
Milletvekili Ilıcalı, Tekmanlı muhtarları TBMM'de ağırladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ ILICALI, TEKMANLI MUHTARLARI TBMM'DE AĞIRLADI
Karataş: &quot;İyi bir gençliğe sahip milletin bugünü zafer, yarını bayramdır&quot;
YEREL

KARATAŞ: "İYİ BİR GENÇLİĞE SAHİP MİLLETİN BUGÜNÜ ZAFER, YARINI BAYRAMDIR"
Başkan Sekmen'den İbrahim Erkal'e vefa
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN İBRAHİM ERKAL'E VEFA
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...