Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 400 metrelik Türk Bayrağı eşliğinde fener alayı gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen fener alayı, Konyaaltı varyantından başladı.
Varyantta toplanan yaklaşık 10 bin kişi, 400 metrelik Türk bayrağını açarak, ellerindeki meşalelerle 2 kilometre boyunca yürüdü.
Etkinlik sırasında başlayan yağışlı havaya rağmen, vatandaşlar yürüyüşü devam ettirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından, bazı sanatçılar konser verdi.