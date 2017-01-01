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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2017 Cuma, 21:53
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

EDİRNE / TEKİRDAĞ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne'de fener alayı, Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi.

Edirne'de Talatpaşa Caddesi'de toplanan, aralarında CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu'nun da bulunduğu grup, ellerinde Atatürk fotoğrafları, Türk bayrağı ve fener taşıyarak, Atatürk Anıtına doğru yürüdü.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne gelen kortej, burada Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu.

Belediye Başkan Yardımcısı Gegeoğlu, yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Cumhuriyetin kurtuluş meş'alesini yaktığını belirtti.

Tam 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak bağımsızlık ateşini yaktığını vurgulayan Gegeoğlu, ''Tüm dünyaya Türk'ün istediğinde neler başarabildiğini gösterdiler. 98 yıl sonra bugün tekrar Ata'nın huzurundayız. Yüreğimizden Atatürk sevdasını kimse geçiremeyecek.'' dedi.

- Tekirdağ'da "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü" düzenlendi

Tekirdağ'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 2 bin kişi meş'aleler ve bayraklarla yürüdü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Atatürk'ü Anma Yürüyüşü"ne Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, Köprübaşı mevkisinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünden başladı.

Ellerinde meş'aleler ve Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara belediye araçları da sirenlerini çalarak eşlik etti. Sloganlar atarak Hükümet Caddesi'nden Tekirdağ Meydanı'na yürüyen vatandaşlar, daha sonra sahil dolgu alanında toplandı.

Etkinlik, düzenlenen konserle sona erdi.



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