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"Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı"

19 Mayıs 2017 Cuma, 22:09

TOKAT (AA) - Tokat'ta, "Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı" etkinlikleri kapsamında Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'nda Tokat yazmasından yapılan 36 elbise defilede sergilendi.

Bazı kişilerce dünyanın 8. harikası kabul edilen Ballıca Mağarası'nda mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva'nın da aralarında bulunduğu 15 manken Türkiye genelinde desinatörler arasında yarışmada dereceye giren, Tokat yazma motiflerini taşıyan 36 kıyafeti sergiledi.

Mağaradaki defileye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Manken Şebnem Schaefer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk defa bir mağarada defileye çıkıyorum. Tokat Belediyesi ve Tokat valiliğine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yeri bize açmışlar. Çok değişik bir şey, ilk olacak. Belki dünyada mağarada ilk defa defile yapıldı." diye konuştu.

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