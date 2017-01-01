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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2017 Cuma, 22:36

BURDUR/ ANTALYA (AA) - Burdur’un Karamanlı ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Belediye kapalı pazar alanında, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle toplanan vatandaşlar, marşlar ve müzikler eşliğinde Fatih Caddesi'nden başlayıp, Karamanlı Spor Salonu'nda biten yürüyüş gerçekleştirdi. Karamanlı Belediye Başkanı vekili Hüseyin Uğurel, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Program, voleybol turnuvasında finale yükselen Karamanlı Gençlikspor ile Hakan Sevim Fen Lisesi takımları arasından oynanan müsabaka ile sona erdi.

- Manavgat'ta 3 bin kişi yürüdü

Manavgat Belediyesinin düzenlediği fener alayı etkinliğinde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 3 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Antalya Caddesi üzerinden Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kadar yürüdü. Etkinlik sonunda sanatçı Cem Adrian konser verdi.

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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