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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:57

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan çevresinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 29, Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

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