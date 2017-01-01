Muğla'da kayıp kişi ölü bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir buçuk ay önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tersakan Çayı'nda balık avlamaya giden bir vatandaş, kayalıklarda bir erkek cesedi görünce durumu Fethiye Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin, Şerefler Mahallesi'nde 14 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki Veli Arslan'a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.