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Ordu'da 17 kadına mikrokredi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:25
Ordu'da 17 kadına mikrokredi

ORDU (AA) - Ordu'da farklı alanlarda çalışan 17 kadına, Türkiye Grameen Mikrokredi Programı kapsamında toplam 30 bin lira kredi sağlandı.

Türkiye Grameen Mikrokredi Programı ile kadınlara destek verilerek, kendi işlerini kurmaları veya yaptıkları işleri geliştirmeleri amaçlanıyor.

Ordu'da da el sanatları, terzilik, çeyiz, unlu mamuller üretimi, toptan ürün alım satımı, hayvancılık ve tarım üzerine faaliyet gösteren 17 kadın, çeşitli miktarlarda mikrokredi almaya hak kazandı.

Ordu Mikrokredi Şubesince Altınordu Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende 17 kadına kredileri verildi.

Belediye Başkanı Engin Tekintaş, burada yaptığı konuşmada, mikrokredi ile kadınların aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Kredilerin geri dönüşünün ardından başka kadınların da bu imkanlardan yararlanabileceklerini belirten Tekintaş, "750'ye yakın hanım kardeşimizin kredi desteği aldığı, 530 da kredilenmiş çalışmanın bulunduğu Mikrokredi Şubesine teşekkür ediyoruz. Hanım kardeşlerimizin kendi işlerini yürütebilmeleri ve aile ekonomisine katkı vermek için yaptığı çalışmaları tebrik ediyor, devamını diliyorum." dedi.

Daha sonra mikrokredi almaya hak kazanan 17 kadına çekleri verildi.


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