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Yoldan çıkarak metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:26

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilerek metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 karayolu Kısalar mevkisinde Samet Dursun idaresindeki 41 N 3298 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yolun kenarındaki su kanalına çarparak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü Dursun, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, otomobilin 63 metre sürüklendiğini tespit etti.


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