Bingöl'de şiddetli fırtına

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meydana gelen şiddetli fırtına sonucu 18 ev ve ahırda hasar oluştu, 2 kişi hafif yaralandı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Sancak beldesinin Sudüğünü ve Oğuldere köyü, Esenler mezrası ile Adaklı ilçesine bağlı Doluçay köyünde şiddetli fırtına ile hortum nedeniyle 18 ev ve ahırda hasar oluştuğunu söyledi.

Şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 2 kişinin de hafif yaralandığını aktaran Boğatekin, olayın ardından ekiplerin seferber edildiğini ve hasar tespit çalışması yapıldığını bildirdi.

Boğatekin, "14 ev ve ahırın çatılarında hasar meydana geldi. 4 evde ise ciddi hasar oluştu. Uçan çatılar nedeniyle 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak gerekli tedavi yapıldıktan sonra taburcu edildi." dedi.



