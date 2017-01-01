Denizli'de cinsel taciz ve kız kaçırma iddiası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi kızları kaçırmaya çalıştıkları ve cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.

Çamlaraltı Mahallesi'nde 14 Mayıs Pazar günü arkadaşları ile ders çalıştıktan sonra evine gitmeye çalışan G.T, sokakta iki kişi tarafından zorla bir araca bindirilip kaçırılmaya çalışıldı. Karate eğitimi alan G.T'nin karşı koyması sonrası zanlılar, plakasız otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Aynı mahallede yaklaşık 20 dakika sonra da üniversite öğrencisi S.Ş, kaçırılmaya çalışıldı. Çevredeki vatandaşların tepki vermesi üzerine aynı araçla olay yerinden uzaklaşan zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kurulan özel ekip, MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda görülen sağ arka fren lambası yanmayan, plakasız aracın tespiti için 2 bine yakın araç sorgulandı. Benzer 250 araç ise adreslerinde kontrol edilerek araç sahipleri incelendi.

Denizli ve ilçelerindeki sorgulamanın ardından şehir giriş ve çıkışlarındaki kayıtlar tarandı. Olay gecesi giriş yapan ve arka sağ fren lambası yanmayan 07 CFT 38 plakalı araç üzerinde yoğunlaştırılan çalışma sonucu, araç sahibinin Burdur'un Yeşilova ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.

Denizli ve Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda çiftçilik yapan Oktay K. (24) ile garsonluk yapan Cem K. (24) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.