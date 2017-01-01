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Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:44
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bölgede trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kazanın yaşandığı bölgenin yakınlarındaki Kızılağaç mevkisinde uygulama noktası oluşturdu. Çok sayıda trafik ekibinin yer aldığı uygulamada, Muğla ve ilçeleri ile Aydın, İzmir ve Denizli'den günübirlik tur taşımacılığı yapan otobüs ve midibüsler durduruldu.

Alanda görevli bir trafik polisi tarafından aracın ve sürücünün işlemleri mobil POLNET sistemi tarafından kayda alınırken, diğer ekipler tarafından ise aracın sigortası, lastikleri ve belgeleri kontrol edildi. Görevli bir polis ekibi ise araçta bulunan yolculardan güvenli bir seyahat için emniyet kemeri takılması ve sürücünün kural ihlali durumunda polis ekiplerine haber verilmesini istedi.

Ekipler, geçtiğimiz günlerde Sakargeçidi mevkisinde midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, bölge hakkında da sürücüleri bilgilendirdi.

Sabah saatlerinde başlayan kontrollerde çok sayıda tur otobüs ve midibüsü kontrol edildi. Ekipler kontrollerde evrakı eksik sürücülere cezai işlem uyguladı.

- "Denetimleri sıklaştırdık"

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Hüseyin Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Muğla'da istenmeyen iki kazanın meydana gelmesi nedeniyle yaptıkları denetimleri sıklaştırdıklarını ifade etti.

Sabah saatlerinden itibaren yolcu ve yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yaptıklarını belirten Başkan, "Denetimlerde aracın lastiklerinin standartlara uygun olup olmadığı, arka stop ve sinyal lambaları, fazla yolcu, emniyet kemeri, sigorta, ferdi kaza koltuk sigortası, sürücülerin yeterlilik belgeleri olup olmadığını sorguluyoruz." dedi.

Kontrollerin Muğla ve ilçelerinde 24 saat esasına göre yapıldığına işaret eden Başkan, "Yaptığımız kontrollerde genelde yolcuların emniyet kemerlerini taktıklarını gözlemledik. Yaptığımız kontroller hem sürücüler hem yolcular tarafından olumlu karşılandı. İlimizde meydana gelen kazalar genellikle tek taraflı kazalar. Sürücü hatasından kaynaklanan kazalar. Bununla ilgili sürücüler de yol güzergahı hakkında bilgilendirilmekte." diye konuştu.

Başkan, uygulama yaptıkları Kızılağaç mevkisinden Akyaka-Marmaris güzergahına kadar olan 10 kilometrelik Sakargeçidi'nin eğimli ve virajlı olduğunu, bölgeye gelen sürücüleri de bu alanın durumu hakkında bilgilendirdiklerini ve sürücülerin daha dikkatli araç kullanmaları hakkında uyardıklarını dile getirdi.

Muğla'da 13 Mayıs'ta meydana gelen kazada 03 FR 747 plakalı midibüs, Sakargeçidi'nde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.

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