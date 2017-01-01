Siirt'te Türk bayraklarıyla doğa yürüyüşü

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SİİRT (AA) - Siirt'te Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Tillo ilçesinde Türk bayraklarıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Siirt Valiliğince düzenlenen yürüyüşe, Vali Mustafa Tutulmaz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, Tillo Kaymakamı Yunis Koç, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçedeki Kaletül Üstad Tepesi'nde başlayan yürüyüş, kayalıkların arasından geçilmesinin ardından Zemzemül Hassa Dua Tepesi'nde son buldu.

Vali Tutulmaz, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen doğa yürüyüşlerinde bugün 6,5 kilometrelik parkuru yürüdüklerini söyledi.

Vatandaşlara doğa bilinci ve sporun önemini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Siirt'imiz, hem tarih hem kültür hem doğa açısından önemli bir yer. Tillo, hem inanç hem doğa turizminin önemli merkezlerinden birisidir. Vatandaşlarımızın, doğayla inancın iç içe olduğunu, doğanın inancı etkilediğini buraya gelerek görme imkanı olacaktır. Buraya Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı bekliyoruz."

- Sağlıklı yaşam için yürüyüş

İl Halk Sağlığı Müdürü Erol Emre Ömür de yaşamın her anında ve periyodunda sağlıklı yaşamı önemsediklerini belirtti.

Sporun, insanları kanser ve çeşitli hastalıklardan koruduğunu dile getiren Ömür, "Şeker hastalığı, hipertansiyon, depresyon gibi çeşitli kronik hastalıkları spor yaparak engelleyebiliriz. Halkımıza sağlıklı yaşam için yürüyüşü tavsiye ediyoruz." dedi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Siirt Temsilcisi Ayhan Mergen de yürüyüşün gerçekleştirildiği parkurda kentin doğal ve tarihi güzelliklerini bir arada görebilme imkanına sahip olduklarını anlattı.

"Siirt'in gerçekten yaşanabilir ve güvenilir bir şehir olduğunu göstermek açısından bu tür etkinlikler çok önemlidir." sözlerine yer veren Mergen, yürüyüşte her yaştan insanın katılmasının önemli olduğunu aktardı.

Vatandaşlardan Mehmet Şükrü Uras da bölgedeki huzur iklimiyle kentin doğal güzelliklerinin turizme kazandırıldığını söyledi.

Yürüyüşle kentin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkıldığını dile getiren Uras, şöyle dedi:

"Bir huzur adası konumundaki Siirt'te özellikle bölgemizde huzur ikliminin ve kardeşlik hukukunun çok yoğun şekilde yaşandığı bu dönemde, Botan Vadisi'nin eşsiz doğası, doğa yürüyüşleri ve çeşitli etkinliklerle turizme kazandırılıyor. Bölgemizdeki huzur iklimiyle bunu birebir yaşıyoruz."

Etkinliğin sonunda Tillo Belediyesince yürüyüşe katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.