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Milli sporcu Çingigiray'dan dünya rekoru

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:08
Milli sporcu Çingigiray'dan dünya rekoru


MUĞLA (AA) - Milli sporcu Bilge Çingigiray, 60 metre 16 santimetre su altında yürüyerek, "Su altında tek nefeste en uzun mesafe yürüyen kadın" dünya rekorunu kırdı.

Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında, bir süredir Bodrum ilçesinde antrenmanlarını sürdüren Çingigiray, denemeyi yapacağı havuzun bulunduğu kolejde gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Ardından havuza giren Çingigiray, su altında tek nefeste 60 metre 16 santimetre yürüdü.

Havuzu 2,5 tur yürüdükten sonra rekorunu başarıyla tamamlayan milli sporcu, izleyenler tarafından alkış aldı.

Çingigiray, rekor denemesi sonrasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, su altında harika bir duygu yaşadığını söyledi.

Rekor denemesine katkı verenlere teşekkür eden Bilge Çingigiray, "Bu tarihi atmosferde şahane anlar yaşadım. 40 metrenin üzerine çıkmamız yeterliydi dünya rekoru sahibi olmamız için. Rekoru güzel bir metrede, hiçbir risk almadan, sağlıklı bir şekilde tamamlamak şahaneydi." dedi.

Dalış camiasına rekoru armağan ettiğini ifade eden Çingigiray, şöyle konuştu:

"Şimdiki hedefim erkeklerin rekorunu geçmek. Bundan sonra hedefim o olacak. Çok risk almak istemedim. Tüm ekibimle bu mutluluğu yaşamayı ön plana aldım. Müthiş bir dünya rekorunu ülkemize getirmekten dolayı çok mutluyum."


- Kocadon, mutluluk gözyaşı döktü


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da rekor denemesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kocadon, Bodrum ve Türkiye'nin bu güzellikleri hak ettiğine değinerek, "İnsanlara örnek olacak bu davranışından dolayı Bilge kardeşimi kutluyorum." diye konuştu.

Guinness Teknik Şahidi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Sporları Akademik Danışmanı Levent Ucuzal da rekorun alt limitinin 40 metre olduğunu kaydetti. Çingigiray'ın 60 metre 16 santimetreyle rekoru kırdığını ifade eden Ucuzal, "Belirlenen rekorun çok üzerine çıktı. Bu dalış çok ciddi bir antrenman süreci gerektiriyor. 6-8 aylık bir hazırlık süreci oldu. Bu, kadınlar kategorisinde dünyada ilk kez yapıldı." dedi.

Ucuzal, bu rekorun kadınlarda ilk kez denendiğini, erkeklerde ise 82 metre 57 santimetre ile Türk sporcu Sertan Aydın'ın elinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bilge Çingigiray, daha sonra havuz başında mutluluğunu ailesiyle paylaştı. Milli sporcu, 2,5 yaşındaki oğlu Doruk ile bir süre havuzda yüzerek gazetecilere poz verdi.

Öte yandan Çingigiray'ın dünya rekorunu kırdığı anlar, su altı kameralarınca da görüntülendi.

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