45 tonluk tank Akdeniz'in derinliklerinde

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ANTALYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tank, Kaş Limanı'nda 5 metre derinliğe batırıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm sektörünün çeşitlenmesi ve dalış turizminin gelişmesi çalışmaları kapsamında TSK'ya ait tank, Kaş Limanı'nda 5 metre derinliğe batırıldı. Hava koşullarının uygun olması halinde tankın ilerleyen günlerde Güvercin Adası mevkisine taşınarak, 20 metre derinliğe indirileceği bildirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da dalış gerçekleştirerek, tankı sualtında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Karaloğlu, tank projesinin, turizmi 4 mevsime yayma çalışmalarının önemli bir halkası olduğunu belirtti.

Karaloğlu, Antalya'da karadakilerin yanı sıra denizin altında da birçok güzellik bulunduğuna işaret ederek, böyle etkinliklerle kentteki su altı konusunda farkındalık sağlamak istediklerini bildirdi.

Antalya'daki bu potansiyelin değerlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Karaloğlu, "Türkiye özellikle bu alanda rakiplerine ciddi bir fark yaratabilir. İnanıyorum ki bu proje, Kaş'ın pozitif gelişimine önemli katkı sağlayacak. Turizm Antalya'da dört mevsim devam edecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, projeye destek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Sıra dışı bir proje"

Projenin operasyon ve su altı görüntüleme çalışmalarını yürüten Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da yıllar önce ziyaret ettiği Ürdün'de Kral II. Abdullah tarafından batırılan tankın bulunduğu bölgede de daldığını kaydetti.

Türkiye'de uçak, gemi gibi çok sayıda yapay resif projesi gördüğüne değinen Ceylan, şunları belirtti:

"Ancak tank tüm bunların dışında çok sıra dışı bir proje oldu. Değerli Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve Kaş Kaymakamımız Bilgihan Bayar'ın destekleriyle bölge sadece ülkemiz için değil yabancı dalgıçlar için de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor. Bu alanda emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Tankın batırılmasına destek sağlayan Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı İnanç Kendiroğlu, bölgede dalış turizmine ilginin artırılması için hazırlanan projelere destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Dalış turizminin geliştirmesi hedefiyle batırılan tank, TSK'dan temin edildi. ABD yapımı ve 1960 model olan 45 ton ağırlığındaki tank, Kaş'a Konya'dan getirildi. Görev süresini tamamlamış ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetrelik bir de top bulunuyor.







