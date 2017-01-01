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ZONGULDAK (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Levent Korkmaz'ın eşi Nurten Korkmaz, eşinin emekliliğin dolduğundan haberi olmadığını belirterek, "Bilsem eşimi göndermezdim. Eşim öldüyse sırf emekliliğini doldurabilmek için öldü, para pul için değil. 'Emekli olayım, yeşil karttan kurtulayım, çocuklarıma düzenli bir para olsun.' dedi. Allah ondan razı olsun. O bizi kimseye muhtaç etmedi." dedi.

Yaşadığı acıya rağmen çocukları Uğur (10), Sude (7) ve 6 aylıkken kalbinde delik olduğu anlaşılan Çehre'yi (3) teselli etmeye çalışan 39 yaşındaki Nurten Korkmaz, hayat mücadelesine devam ediyor.



Anne Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin Zonguldak'ta çalıştığı özel bir ocakta maaşını alamadığını anlatarak, bu nedenle tazminat davasının sürdüğünü söyledi.

Eşinin mecburiyetten kaçak ocaklarda da çalıştığını ifade eden Korkmaz, "Evimiz kira. Çocuklarımız var ve küçük çocuğum sıkıntılı doğdu. Ankara'ya gidip gelmemiz gerekiyordu. Eşim kimisinden parasını aldı, kimisinden alamadı. Çok kişiden alacağı var." diye konuştu.

Eşinin kendisine, "Bir yıl çalışıp emekli olacağım. Allah'ın izniyle bir daha da ocağa girmeyeceğim." dediğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Ben onu bir senesi var diye gönderdim. Ramazan Bayramı'nda gelecekti. 30 Haziran'da küçük kızımın doğum günü vardı. Hem onun doğum gününü kutlayacaktık hem de çocuklarla gezmeye gidecektik. 'Bir hafta tatile geleceğim.' dedi. Çocuklarla hasret giderecekti. Meğerse eşimin emekliliği dolmuş, benim haberim yok. Bilsem eşimi göndermezdim. Eşim öldüyse sırf emekliliğini doldurabilmek için öldü, para pul için değil. 'Emekli olayım, yeşil karttan kurtulayım, çocuklarıma düzenli bir para olsun.' dedi. Allah ondan razı olsun. O bizi kimseye muhtaç etmedi."

Korkmaz, yaşadıkları evin virane olduğuna ve eşinin cenazesini almaya gitmediklerine dair haberleri okuduklarında büyük üzüntü duyduklarını anlatarak, bunu yazanları Allah'a havale ettiklerini dile getirdi.

- "Kardeşimin hakkını arayacağız"

Eşinin hakkını sonuna kadar savunacağını vurgulayan Korkmaz, "Kızıma, uyku kabusu denilen bir teşhis konuldu. Gece rüyasında uyku kabusu oluyor. Kalbindeki delik 2 milim kaldı. O da kapanmıştır inşallah. Doktorlar 'duyamıyoruz' demişti. Onun için tekrar Ankara'ya gideceğim. Zaten biz çocuklarımız için yaşıyorduk. Benim ömrüm ne zaman biter, Allah'ım onları birine teslim eder. Ben ölene kadar arkalarındayım. Kanatlarımın altındalar onlar benim." dedi.

Ağabey Bülent Korkmaz da kardeşinin Antalya'ya gitmemesi için çok dil döktüğünü belirterek, "Arkadaşlarla anlaştık, Antalya'ya gideceğim.' dedi. Daha fazla üzerine gitmedim. Ecel çekti onu oraya. Çocuğu rahatsız ve tedavi görüyor. Şu an çocuk kontrol altında. Elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar arkasındayız. Kardeşimin hakkını arayacağız. İşi sonuna kadar bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

- Olay

Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde 16 Mayıs'ta yoğun metan sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.



