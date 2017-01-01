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KASTAMONU (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Arı varlığı ve bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız. Gezginci arıcılıkta ise dünyada en iyi yer Türkiye." dedi.

Şahin, Kastamonu Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Dünya Arı Günü etkinliğinde, arı ve arı ürünlerinin önemine ilişkin bilgi verdi.

Çocukların arı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Çocuklarımıza arı bilincini, çevre bilincini vermemiz ve bu mesleği gençlere öğretebilmemiz lazım. Bu sayede mesleği gençleştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde doğal kaynakların yok olduğuna dikkati çeken Şahin, biyolojik kirlenme sonucu her yıl 140 bitki türünün kaybolduğunu, buna "dur" denilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın Türkiye açısından önemli olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkemiz açısından tarım ve hayvancılık, olmazsa olmazdır. Toprağın korunması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için arı lazım. Çiçeklerin tohumlanması, polenlerin toplanması ve tohumların dolaşımı için arı lazım. Arılar bizim için toprak, su ve gübre kadar önemli. O yüzden arının varlığının, vazgeçilmezliğinin altını çiziyoruz. Acımasızca yapılan ilaçlar dengeyi bozuyor."

Şahin, Türkiye'nin arıcılıkta önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, "Arı varlığı ve bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız. Gezginci arıcılıkta ise dünyada en iyi yer Türkiye." dedi.

Dünya Arıcılar Birliği Kongresinin 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını bildiren Şahin, arıcıları bu kongreye davet etti.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Kastamonu'nun arıcılık açısından önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Babaş, belediye olarak bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti.



