Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu'da "Bahar Şenliği" etkinliklerinde geçmişten aktarılan örf ve adetler yerine getirildi.

Yöre halkı tarafından "Mayıs yedisi" olarak adlandırılan şenlik, Karadeniz Bölgesi'nde her yıl 20 Mayıs'ta kutlanıyor.

Altınordu ilçesindeki sahile gelenler, yöresel ürünler, el sanatları, kıyafet ile sebze ve meyvenin yer aldığı stantları gezdi.

Gelenekleri yerine getirmek isteyenler, dertlerini denizde bırakma amacıyla suya girdi. Bazı vatandaşlar da denize 7 çift, bir de tek taş atarak dilek tuttu.

Havanın yağışlı olması nedeniyle şenliğe katılım önceki yıllara oranla az oldu.

- "Eskiden kutlamalar çok şenlikliydi"

Eşiyle etkinliğe katılan 56 yaşındaki Nazmi Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişteki örf ve adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde "nevruz" adı altında baharın gelişinin kutlandığını anımsatan Akbulut, "Karadeniz, Türkiye'nin kuzeyi olduğu için havalar yeni ısınmaya başladı. Bizim de nevruzumuz, yani bahar bayramımız 20 Mayıs'ta kutlanır. Eski hesaba göre 'Mayıs yedisi' olarak adlandırılır. Eskiden kutlamalar çok şenlikliydi. Davullar, zurnalar, motorla denize açılma vardı. Aynı zamanda çoluk çocuk güzel etkinlikler olurdu. Şimdi eskiye göre daha zayıf oluyor." ifadelerini kullandı.

Baki Kuzu ise geleneklerin büyük bölümünün unutulduğunu ancak kendilerinin bunları yaşamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

- Gezinti teknesi hizmete sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesince kutlama programı doğrultusunda bugün hizmete sunulan 150 kişilik gezinti teknesiyle vatandaşlar, yaklaşık 5 ay boyunca doğal güzelliği denizden seyretme fırsatı bulacak.

Perşembe Belediyesi tarafından da şenlik kapsamında akşam saatlerinde mehteran gösterisi sunulacak, yöresel sanatçılar konser verecek.



