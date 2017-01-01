ERÜ'de atlı okçuluk gösterisi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) Türk Atlı Okçuluğu Gösterisi düzenlendi.
ERÜ tarafından Veterinerlik Fakültesi alanında düzenlenen etkinliğe, YÖK Başkanvekili Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, ERÜ Rektörü Muhammet Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Geleneksel kıyafetler giyen göstericiler, at üzerinde seyir halindeyken oklarla hedefleri vurmaya çalıştı.
Platformlar üzerinde bulunan karpuzları kılıçlarla kesen göstericiler, mızrakla yerde bulunan hedefleri almaya çalıştı.
Gösteri, alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.