ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bodrum'da 50 kişi Çelebi Adası'na yüzdü

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:59
Bodrum'da 50 kişi Çelebi Adası'na yüzdü

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte 50 kişi, sahilden bin 300 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzdü.

İlçede, Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında "Yarımada'dan Adaya" yüzme etkinliği gerçekleştirildi. Bodrum'un doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak ve insanları yüzme sporuna teşvik amacıyla yapılan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ortakent-Yahşi sahilinden denize giren yüzücüler, bin 300 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzerek geçti. Uzun mesafenin yanı sıra suyun soğukluğu ve dalgalarla da mücadele eden yüzücülere, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine bağlı bot ve deniz ambulansı da eşlik etti.

Günlük tur teknelerinin de katıldığı etkinlikte, yüzücüler adaya ulaşmak için büyük çaba sarf etti.

Adaya ilk çıkan 20 yaşındaki milli sporcu Gültigin Er oldu. Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun soğuk, denizin de akıntılı olduğunu söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Er, "Benim için bir antrenman oldu. Zaten milli sporcuyum. Böyle etkinlikler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem bizim gelişmemizi hem de sporcu olarak etkinliklere katılmak bizi geliştiriyor." diye konuştu.

Kadın ve erkek yaklaşık 50 kişinin katıldığı yüzme etkinliği sonrasında, Çelebi Adası'nda Türk bayrağı açıldı.

Programın sonunda etkinliğe katılanlara madalya ve belgeleri düzenlenen törenle verildi.


İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Yunan adasına kaçmak isterken yakalandılar
YEREL

GÜNCELLEME - YUNAN ADASINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Milli sporcu Çingigiray'dan dünya rekoru
YEREL

MİLLİ SPORCU ÇİNGİGİRAY'DAN DÜNYA REKORU
Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemini kavradılar
YEREL

SİMÜLASYON ARACIYLA EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİNİ KAVRADILAR
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
Japon Kiyoshi &quot;Ertuğrul&quot;un izinden Marmaris'e geldi
YEREL

JAPON KİYOSHİ "ERTUĞRUL"UN İZİNDEN MARMARİS'E GELDİ
Dalaman'da kaybolan Veli Arslan'ın cesedi bulundu
YEREL

DALAMAN'DA KAYBOLAN VELİ ARSLAN'IN CESEDİ BULUNDU
Muğla'da kayıp kişi ölü bulundu
YEREL

MUĞLA'DA KAYIP KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Marmaris Belediyesi Bisiklet Yolu halkın hizmetine açıldı
YEREL

MARMARİS BELEDİYESİ BİSİKLET YOLU HALKIN HİZMETİNE AÇILDI
Bodrum'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

BODRUM'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Motosiklet tutkunları Bodrum'da buluştu
YEREL

MOTOSİKLET TUTKUNLARI BODRUM'DA BULUŞTU
Bodrum'da makilik alanda yangın
YEREL

BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN
Mahallelerinden kömür çıkartılmasını istemiyorlar
YEREL

MAHALLELERİNDEN KÖMÜR ÇIKARTILMASINI İSTEMİYORLAR
Marmaris'te 11 kilometrelik bisiklet yolu açıldı
YEREL

MARMARİS'TE 11 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU AÇILDI

5. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası
YEREL

5. ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS YÜZME ŞAMPİYONASI
Milas'ta vahşi cinayet!
YEREL

MİLAS'TA VAHŞİ CİNAYET!
Muğla'da yanmış ceset bulundu
YEREL

MUĞLA'DA YANMIŞ CESET BULUNDU
Şehit Başsavcı Alper için baba ocağında mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER İÇİN BABA OCAĞINDA MEVLİT OKUTULDU
Milas'ta 19 Mayıs coşkusu
YEREL

MİLAS'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Muğla'da renkli 19 Mayıs kutlaması
YEREL

MUĞLA'DA RENKLİ 19 MAYIS KUTLAMASI
Masterler Derneği yönetiminden ziyaret
YEREL

MASTERLER DERNEĞİ YÖNETİMİNDEN ZİYARET
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Akdeniz'de
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIRI AKDENİZ'DE
19 Mayıs Bodrum kalesinde kutlandı
YEREL

19 MAYIS BODRUM KALESİNDE KUTLANDI
Fethiye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
YEREL

FETHİYE'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
Savaş gemisine yabancı turist ilgisi
YEREL

SAVAŞ GEMİSİNE YABANCI TURİST İLGİSİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...