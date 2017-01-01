Bodrum'da 50 kişi Çelebi Adası'na yüzdü

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte 50 kişi, sahilden bin 300 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzdü.

İlçede, Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında "Yarımada'dan Adaya" yüzme etkinliği gerçekleştirildi. Bodrum'un doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak ve insanları yüzme sporuna teşvik amacıyla yapılan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ortakent-Yahşi sahilinden denize giren yüzücüler, bin 300 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzerek geçti. Uzun mesafenin yanı sıra suyun soğukluğu ve dalgalarla da mücadele eden yüzücülere, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine bağlı bot ve deniz ambulansı da eşlik etti.

Günlük tur teknelerinin de katıldığı etkinlikte, yüzücüler adaya ulaşmak için büyük çaba sarf etti.

Adaya ilk çıkan 20 yaşındaki milli sporcu Gültigin Er oldu. Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun soğuk, denizin de akıntılı olduğunu söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Er, "Benim için bir antrenman oldu. Zaten milli sporcuyum. Böyle etkinlikler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem bizim gelişmemizi hem de sporcu olarak etkinliklere katılmak bizi geliştiriyor." diye konuştu.

Kadın ve erkek yaklaşık 50 kişinin katıldığı yüzme etkinliği sonrasında, Çelebi Adası'nda Türk bayrağı açıldı.

Programın sonunda etkinliğe katılanlara madalya ve belgeleri düzenlenen törenle verildi.



