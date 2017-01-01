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Aranan hükümlü hırsızlık yapınca yakalandı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:12

ADANA (AA) - Adana'da 4 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişinin, hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü olduğu anlaşıldı.

Kentte son iki haftada 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği zanlıyı, yaptığı çalışmayla yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli Mustafa E'nin yapılan incelemede hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartmanın güvenlik kameralarına, şüphelinin binaya girmesi ve bir süre sonra apartman girişinde kilitli olan bisikleti çalarak buradan ayrılması yansıdı.


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