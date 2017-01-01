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"11. Geleneksel Hadis İcazet Merasimi"

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:29

BURSA (AA) - Türkiye Eğitime Destek Vakfınca bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Geleneksel Hadis İcazet Merasimi" yapıldı.

Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yapılan hadis okuma faaliyetleri sonucu okunması tamamlanmış temel hadis kaynaklarını okuyanlara icazetleri merasimle verildi.

Türkiye Eğitime Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmaları Uludağ Üniversitesinde 15 yıldır sürdürdüklerini, 2 yıldır da organizasyonu vakıf faaliyeti olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programla İlahiyat ve İslami Bilimler Fakültesi öğrencilerine okuldaki derslerinin benzerini eş zamanlı olarak takviye amacıyla verdiklerini ifade eden Hatiboğlu, böylece öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Hatiboğlu, Hadis İcazet Merasimi programını da 11 yıldır yaptıklarını hatırlatarak, "Yıl boyunca okutulan eserlerin icazetini burada biz, öğrencilerimiz, hocalarımız, ailelerimiz, halkımız hep beraber bir şenlik havasında bir merasimle kutlamış oluyoruz." dedi.

Öğrencilerin fakültede, hadis, tefsir, fıkıh, tasavvuf, felsefe, mantık, düşünce tarihi, akademik araştırma yöntemleri gibi dersler gördüğünü anlatan Hatiboğlu, "Vakfın temel amacı kaliteli öğretim üyesi yetiştirmektir. Buradan yetişen öğrenciler Türkiye'nin muhtelif yerlerinde öğretim üyesi oldular ve o çalışmaları oralarda yapıyorlar." diye konuştu.

YÖK üyeleri ve üniversite rektörlerinin yanı sıra çok sayıda ilahiyatçının katıldığı merasimde, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Prof. Dr. Nihat Hatiboğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil birer konuşma yaptı.


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