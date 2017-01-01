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GRTC'den "Türkiye'nin yeniden inşası" raporu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:32
GRTC'den "Türkiye'nin yeniden inşası" raporu

KÜTAHYA (AA) - Merkezi Kütahya'da bulunan Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi'nce (Global Research Thinking Center-GRTC) hazırlanan, "16 Nisan'dan Sonra Türkiye'nin Yeniden İnşası" başlıklı rapor açıklandı.

GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, kuruluş olarak yaptıkları bilimsel çalışmalarla ülke yönetiminin şekillenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ülkesini seven düşünce kuruluşlarının bundan sonraki sürece katkı sağlamaları gerektiğini ifade eden Önsay, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda 25 Aralık 2015 tarihinde GRTC olarak yayınladığımız 'Türk Tipi Başkanlık Sistemi' raporu ile o dönemde gündemden düşmüş olan başkanlık sistemi tartışmalarını tekrar toplumun gündemine taşımayı amaçlamıştık. Çalışmamızda dile getirdiğimiz, önerdiğimiz pek çok hususun, 16 Nisan'da referanduma sunulan tekliflerde yer alması bizleri sevindirmiştir. Referandum sonrası süreç, yönetim sistemindeki bu köklü değişikliğe uygun olacak şekilde devletin yeniden yapılanmasını zorunlu kılacaktır."

Önsay, GRTC olarak fikirler, öneriler sunma görevini gerçekleştirmek üzere yeni bir çalışmanın gayreti içine girdiklerini, alanında uzman arkadaşlarının uzun süren çalışmaları sonucu yeni bir rapor oluşturduklarını dile getirdi.

Çalışmalarının idari yapılanma, yargı, güvenlik, sivil toplum, ekonomi ve dış politika alanında devletin yeniden inşasına yönelik olarak pek çok tespit ve öneri içerdiğini belirten Önsay, "Hiç şüphesiz bu inşa faaliyetinin milletin taleplerini, arzularını içerecek ve refahını, mutluluğunu tesis edecek bir yapılanma içermesi bu konuda üretilecek fikirlerin çokluğuna ve kalitesine bağlı olacaktır. Bu anlamda tüm kurum ve kuruluşları fikir ve önerileriyle bu inşa sürecine katkıda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sivil toplumun önemi

16 Nisan'da halk oyuna sunulan on sekiz maddelik anayasa değişikliğinin pek çok değişimi ve dönüşümü de beraberinde getireceğine işaret eden Önsay, hazırladıkları raporda, devletin yeniden inşasında sivil toplum alanındaki değişikliklere yer verdiklerini söyledi.

- Rapordan

Devletin yeniden inşası sırasında yapılacak değişikliklerden en önemlilerinin sivil toplum alanında gerçekleşeceği vurgulanan raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sivil toplumun yönetime ortak olması, doğrudan güvenoyu mekanizması içinde yer alması, demokratikleşme açısından büyük bir mihenk taşı olacaktır. AK Parti iktidarlarının en temel söylemi devlet-millet kucaklaşması olmuştur. Devletin, milletin değerleriyle kucaklaşması, milletin değerlerinin devlete hakim olması sürecinin en önemli adımlarından biri olarak 2017 referandumu görülmektedir. Batı toplumlarının bakışında 'ejderha' olan devlet, tam aksine binlerce yıldır Türk toplumunda 'baba' figürüyle özdeşleşmiştir. Devlet kendisiyle mücadele edilen, kavga edilen, kendisine muhalefet edilen değil, birlikte olunan büyük bir ailenin başkanı, önderi olarak görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet yeniden inşa edilirken bu sistemden en önemli beklenti olan bürokratik oligarşinin sona erdirilmesi hedefi, sivil toplum yapılanmasının şimdiye kadar hiç olmadığı biçimde yeniden ele alınmasını, yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır."

Toplantıya, raporun hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Doç. Dr. Fatih Kırışık, Yrd. Doç. Dr. Cantürk Caner ile araştırma görevlileri Bakko Mehmet Bozaslan, Ahmet Özkan ve Yüksel Okşak katıldı.


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