Beşikdüzü'ndeki deniz faciası

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 17 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Doğu Gözaçan Kültür Parkı girişinde hayatlarını kaybedenler adına yapılan anıt önünde düzenlenen törende, 17 yıl önce yaşanan faciada 38 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Bunun küçük bir hadise olmadığına dikkati çeken Ertürkmen, "Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Deniz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu da o günü unutmadıklarını belirterek, "Biz bu şehirde, bu ilçede o günü unutturmamak görevine sahip olmak zorundayız. 20 Mayıs 2000'de meydana gelen bu kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ilelebet anmak, yaşayan kuşaklara, nesillere hatırlatmak zorundayız. Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha ilçemizde, ülkemizde yaşatmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Liman mevkisinde Mavi Karadeniz gemisinde ölenler için denize, üzerinde "Unutulmadınız" yazan çelenk bırakıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın edilmesinin ardından sona erdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi yaşamını yitirmişti.