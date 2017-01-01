ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beşikdüzü'ndeki deniz faciası

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:32

TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 17 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi anıldı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Doğu Gözaçan Kültür Parkı girişinde hayatlarını kaybedenler adına yapılan anıt önünde düzenlenen törende, 17 yıl önce yaşanan faciada 38 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Bunun küçük bir hadise olmadığına dikkati çeken Ertürkmen, "Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Deniz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu da o günü unutmadıklarını belirterek, "Biz bu şehirde, bu ilçede o günü unutturmamak görevine sahip olmak zorundayız. 20 Mayıs 2000'de meydana gelen bu kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ilelebet anmak, yaşayan kuşaklara, nesillere hatırlatmak zorundayız. Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha ilçemizde, ülkemizde yaşatmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Liman mevkisinde Mavi Karadeniz gemisinde ölenler için denize, üzerinde "Unutulmadınız" yazan çelenk bırakıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın edilmesinin ardından sona erdi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de, denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi yaşamını yitirmişti.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Gümrükçüoğlu, Boztepe Kur'an Kursunda incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU, BOZTEPE KUR'AN KURSUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Beşikdüzü'ndeki deniz şehitleri 17. yıldönümünde anıldı
YEREL

BEŞİKDÜZÜ'NDEKİ DENİZ ŞEHİTLERİ 17. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
YEREL

TRABZONSPOR, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDECEK
KTÜ'nün 62. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
YEREL

KTÜ'NÜN 62. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 18. randevuda
YEREL

TRABZONSPOR İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 18. RANDEVUDA
Trabzonspor FIFA'ya başvuracak
YEREL

TRABZONSPOR FIFA'YA BAŞVURACAK
&quot;Bordo-mavi fırtına&quot; fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

"BORDO-MAVİ FIRTINA" FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
5. Ulusal Kompresyon Sempozyumu
YEREL

5. ULUSAL KOMPRESYON SEMPOZYUMU
Ankara'da &quot;Trabzon Günleri&quot; yapılacak
YEREL

ANKARA'DA "TRABZON GÜNLERİ" YAPILACAK
19 Mayıs Trabzon'da etkinliklerle kutlandı
YEREL

19 MAYIS TRABZON'DA ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs Akçaabat'ta kutlandı
YEREL

19 MAYIS AKÇAABAT'TA KUTLANDI
Trabzon Şehir Müzesi 61 bin kez ziyaret edildi
YEREL

TRABZON ŞEHİR MÜZESİ 61 BİN KEZ ZİYARET EDİLDİ
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Trabzon'da hava ulaşımı normale döndü
YEREL

TRABZON'DA HAVA ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜ
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL

TRABZON'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...