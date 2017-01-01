Bingöl'deki şiddetli fırtına

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de fırtına nedeniyle zarar gören köylerde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Kentte şiddetli fırtına sonucu 2 kişinin yaralandığı, 18 ev ve ahırda hasarın oluştuğu merkeze bağlı Sancak beldesinin Sudüğünü, Oğuldere köyleri, Esenler mezrası ile Adaklı ilçesine bağlı Doluçmay köyünde hasar tespit çalışması yapıldı.

Fırtına sonucu devrilen elektrik direkleri ve kopan tellerin onarımına FEDAŞ ekiplerince başlandı.

Esenler mezrasında oturan Mehmet Barsbey, fırtına nedeniyle bazı evlerin ve ahırların zarar gördüğünü belirterek, bu konuda yardım beklediklerini söyledi.

Mezrada oturan Ahmet Nebi (45) de okul etrafındaki tel örgüyü tamir ettikleri sırada önce dolunun yağdığını, ardından fırtınanın başladığını söyledi.

Eve sığınmak için koşmaya başladıklarını ancak bu sırada uçan çatının üzerilerine düştüğünü anlatan Nebi, "Evlerin çatısı uçtu. Bir çocuk ve bir köylü ile aynı çatının altında kaldık. Ben başımdan ve göğsümden yaralandım. Çocuğa bir şey olmadı, diğer köylünün de 2 kaburgası kırıldı. Bazı ağaçlar kökünden devrildi, bazı evlerde ciddi hasar oluştu. Fırtına ve hortum uçan çatıları köyün dışına taşıdı. Okul ve lojman da hasar gördü." diye konuştu.

Nebi, fırtına anını cep telefonu ile görüntüledi.





