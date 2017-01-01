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Ayrılmak isteyen nişanlısını vurduğu iddiası

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:53

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde İbrahim B'nin, ayrılmak isteyen nişanlısı ile nişanlısının annesi ve kardeşini vurduğu iddia edildi.

İlçeye bağlı Paslı köyünde ikamet eden 24 yaşındaki İbrahim B, av tüfeğini alarak aralarında anlaşmazlık çıkan ve ayrılmak isteyen nişanlısı 22 yaşındaki Sercan A'nın Ortaköy'deki evine gitti.

Evde çıkan tartışmanın büyümesi sonucu İbrahim B, nişanlısı Selcan A. ile nişanlısının annesi Naciye A. ve kardeşi Yıldız A'yı da silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, köylüler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumları ciddiyetini koruyan Naciye A. ile Yıldız A, Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli İbrahim B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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