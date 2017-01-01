Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Tolga Özkalfa, Erdi̇nç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Samba Sow, Erkan Kaş, Lawal, Rotman, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Digao, Ramos, Didi, Mustafa Samican Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz, Cem Özdemir, Ahmet Dereli, Vinicius
Gol: Dk. 34 Samba Sow (Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 29 Hakan Aslantaş (Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki maçta Kayserispor, Adanaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
4. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, altıpas önünde Umut Bulut'un kontrol edemediği top kaleci İrfan Can Eğribayat'da kaldı.
20. dakikada sağ tarafta serbest vuruş kullanan Cem Özdemir'in ortasında, ön direkte Bekir Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
34. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde, kaleci İrfan Can Eğribayat boşa çıktı ve Samba Sow kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
Kayserispor müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.