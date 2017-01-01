Kemer'de trafik kazası: 13 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 11'i Avusturya ve Almanya uyruklu 13 turist yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özay Gökçe idaresindeki 07 LBF 16 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tekirova Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Özay Gökçe'nin yanı sıra araçta bulunan bir Türk, 11'i Avusturya ve Almanya uyruklu turist yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, yapılan müdahalelerin ardından, taburcu edildikleri öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından çevrede güvenlik önlemi aldı.