SAMSUN (AA) - Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen dünyanın sayılı akrobasi timlerinden SoloTürk, Samsun semalarında gösteri gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçakları ile SoloTürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da dün gerçekleştirilmesi planlanan ancak yağmur nedeniyle ertelenen gösteriyi yaptı.
Doğu Park'ta binlerce vatandaş tarafından izlenen programda ilk olarak SoloTürk gösteri sundu.
SoloTürk'ün ardından Türk Yıldızları ekibinin 7 NF-5 A/B tipi yüksek performanslı jet uçakları da gösteri gerçekleştirdi.
Gösteriyi Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve vatandaş izledi.