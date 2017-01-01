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AKSARAY (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Aksaray Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen Ihlara Klasik Otomobil Rallisi'nin dördüncüsü, Kılıçaslan Parkı'nda verilen "start" ile başladı.

Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmanın ilk gününde, parkta sergilenen 70 klasik otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yarışma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 4'üncüsü düzenlenen klasik otomobil rallisinde her yıl yarışmacı sayısının arttığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek yarışmaya katılan klasik otomobil sahiplerine ve yarışmacılara teşekkür eden Yazgı, "Yarışmaya katılan yarışmacılar güzergahta bulunan tarihi mekanları da geziyorlar. Dolayısı ile oraları da tanıtmış oluyorlar. Bizim buradaki amacımız önce bir şehrimiz adına farkındalık yaratmak, şehrimizi daha iyi tanıtmaktı. Klasik araç tutkunlarını bir mekanda buluşturarak böyle bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Organizatörlerinden Kader Demiralp ise yarışmaya ilginin çok yüksek olduğunu ifade ederek, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yarışmanın başlama işaretini Belediye Başkanı Yazgı'nın yanı sıra Kılıçaslan Parkı içindeki nikah sarayında dünya evine giren gelin ve damat verdi. Belediye Başkanı Yazgı, eşi ile bindikleri klasik bir otomobil ile bir süre şehir turu atarak yarışmaya dahil oldu.

Yarışmaya katılan 70 klasik otomobil, 200 kilometrelik asfalt parkurda 6 sabit hız testine tabi tutulacak.



