Maçın ardından

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, rakipleri karşısında çok fazla pozisyona girdiklerini, ancak ikinci golü bulamadıkları için galip gelemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bakkal, özellikle maçın ilk yarısında oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak ikinci golü bulamadıkları için sahadan beraberlikle ayrıldıklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin başında 4'üncü maçına çıkığını ve hiç mağlubiyet almadıklarını hatırlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Bu tip maçlarda ikinci, üçüncü golü bulmanız gerekiyor. Atamazsanız rakibinizin frikikten bulduğu bir golle berabere kalırsınız. Son dakikalarda kaçırdığımız goller var. Aslında önemli olan da pozisyona girmemiz. Geldiğimden beri bunu söylüyorum. Ben geldikten sonraki 4'üncü maçımız. Hiç mağlup olmadık, 3 galibiyet ve bir de beraberlik aldık. Tabii gönül isterdi ki bu maçtan da galip ayrılalım ama olmadı. Adanaspor da küme düşmesine rağmen iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. İki maçımız kaldı, onları da en iyi şekilde tamamlayıp önümüzdeki sezonun Kayserispor için hayırlı olmasını dilerim."





- Adanaspor cephesi





Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, bulundukları konum ne olursa olsun oyun di̇si̇pli̇ni̇nden, kendi̇ ki̇şi̇li̇klerinden taviz vermeden oynamaya çalıştıklarını aktardı.

Geçen haftaki maçların ardından her iki takımın da ligdeki konumlarının belli olduğunu dile getiren Arın, "Kayserispor ligde kalmayı garantiledi, biz ise ligdeki veda maçlarını oynamaya bugünden itibaren başladık. Ancak şartlar ne olursa olsun en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ligden düşmelerinin kesinleşmesine rağmen seyir zevki yüksek maçlar oynayacaklarına inandıklarını anlatan Arın, şunları ifade etti:

"Bugün de keyifli bir maç oynadık. Kazanabileceğimiz bir müsabakadan berabere ayrıldık. Çok net pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. İyi bir maç oldu. Her iki tarafın oyuncularını da kutluyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Biz de kendi geleceğimiz adına adımlar atıyoruz. Bu adımlar adına bugün 6 oyuncumuzu sahada oynattık. Bizim için en büyük keyif budur diye düşünüyorum."