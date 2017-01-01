Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, ilker Takpak
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Sakıp Aytaç, Diego, Sandro, Charles, Deniz Kadah, Danilo, Motta, Eto'o
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Ertuğrul Ersoy (Dk. 42 Faty), Onur Atasayar, Jorquera, Şamil Cinaz, Sinan Bakış, Batalla, Stancu, Kubilay Kanatsızkuş
Gol: Dk. 32 Eto'o (Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 30 Charles (Antalyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor-Bursaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın 27. dakikasında Charles'ın sağ kanattan ara pasında ceza sahasına giren Celustka'nın yerden ortasında, topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarparak oyun alanına döndü. Oluşan karambolde defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
32. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan Motta'nın kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında topa yükselen Diego'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ direk dibindeki Eto'o'da kaldı. Eto'o'nun vuruşunda, topa ağlarla buluştu: 1-0
36. dakikada Celustka'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle oyun alanına döndü. Dönen topta Danilo'nun vuruşunda, yine Harun Tekin'in müdahalesiyle oyun alanına dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırmayı başardı.
43. dakikada sağ kanattan Sakıb Aytaç'ın ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Danilo'nun düzelterek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in müdahalesiyle kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.