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Antik kentte mezuniyet töreni

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:24

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Euromos Antik Kenti'nde beş üniversitenin arkeoloji bölümü mezunları için tören düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinin arkeoloji bölümü mezunları, Anadolu'nun en iyi korunan Zeus tapınağının da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde kep attı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince hazırlanan halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle başlayan törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Milas ilçesinde 27 antik kent ve ören yeri bulunduğuna işaret ederek, öğretim görevlileri ve arkeoloji mezunlarını Euromos Antik Kenti'nde ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ise 5 üniversitenin ortak hareket etmeyi ilke haline getirdiğini belirterek, ortak mezuniyet törenlerinin 2012 yılından bu yana gerçekleştirildiğine değindi.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, arkeoloji öğrencilerinin, uzmanlıklarına yakışır bir alanda mezun olup, kep atacaklarını dile getirerek, iş hayatlarında başarı diledi.

Mehmet Akif Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar da, üniversitelerin Türkiye'nin 81 iline yaygınlaştığını, böylece yüksek öğrenimin, toplumun geniş kesimlerine yayıldığını anlattı. Acar, mezun öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler de öğrencilere seslenerek, "Eğitim öğretim yaşantınızın zorluklar ve güzelliklerle dolu 4 yılını geride bıraktınız. Devletimizin olanakları sizin hizmetinizdeydi. Aileleriniz eğitim yaşantınız boyunca hep yanınızda oldu ve destekledi. Hocalarınız sizler için çalıştı. Şimdi sıra sizlerde." dedi.

Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, törende yaptığı konuşmada, Euromos Antik Kenti kazı ekibi olarak törene ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, bölümlerini derece ile bitiren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, Zeus tapınağı önünde 300 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.

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