Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Metin
Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 65 Burak Asan), Poepon (Dk. 73 Furkan Demir), Akabueze (Dk. 57 Abdulkadir Özdemir), Ramazan Sal, Guido Koçer, Musa Sinan Yılmazer, Fatih Nurullah Turan, Emre Gültekin, Umut Meraş
Manisaspor: Yağızcan Akyürek, Emre Öztürk, Ümit Yasin Arslan, Hüseyin Tok (Dk. 46 Ömer Buğdaycı), Hakan Turan, Bakaki (Dk. 63 Asım Hamzaçebi), Mertan Caner Öztürk, Sebaihi (Dk. 76 Yunus Yılmaz), Erman Bulucu, Metin Yüksel, Alper Önal
Goller: Dk. 11, 43, 45+1 ve 61 Poepon (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 70 Burak Asan (Boluspor)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Boluspor, Poepon'un attığı gollerle sahasında Manisaspor'u 4-0 yendi.
Bu sonuçla normal sezonu 54 puanla 4. sırada tamamlayan Boluspor, play-off oynamaya hak kazandı. Manisaspor ise ligi 39 puanla 12. sırada bitirdi.