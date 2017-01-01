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Futbol: TFF 1. Lig

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:54


Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Mehmet Metin

Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 65 Burak Asan), Poepon (Dk. 73 Furkan Demir), Akabueze (Dk. 57 Abdulkadir Özdemir), Ramazan Sal, Guido Koçer, Musa Sinan Yılmazer, Fatih Nurullah Turan, Emre Gültekin, Umut Meraş

Manisaspor: Yağızcan Akyürek, Emre Öztürk, Ümit Yasin Arslan, Hüseyin Tok (Dk. 46 Ömer Buğdaycı), Hakan Turan, Bakaki (Dk. 63 Asım Hamzaçebi), Mertan Caner Öztürk, Sebaihi (Dk. 76 Yunus Yılmaz), Erman Bulucu, Metin Yüksel, Alper Önal

Goller: Dk. 11, 43, 45+1 ve 61 Poepon (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 70 Burak Asan (Boluspor)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Boluspor, Poepon'un attığı gollerle sahasında Manisaspor'u 4-0 yendi.

Bu sonuçla normal sezonu 54 puanla 4. sırada tamamlayan Boluspor, play-off oynamaya hak kazandı. Manisaspor ise ligi 39 puanla 12. sırada bitirdi.

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