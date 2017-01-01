GÜNCELLEME- Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü

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AYDIN (AA) - Aydın'daki silahlı kavgada başından yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erkan T. (34), ilişkisi olduğu iddia edilen Mahiye H'nin (36) eşi Cemil H. (61) ile Ata Mahallesi'nde bir sokakta karşılaştı. Erkan T. ile Cemil H. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Erkan T, yanında bulunan silahla Cemil H'nin başına ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı. Erkan T, Serçeköy Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Cemil H. burada hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk Mahiye H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, zanlı Erkan T. ise ifadesinde Cemil H'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Erkan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







