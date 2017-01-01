Marketten hırsızlık kameralara yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir markette gerçekleştirilen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
Gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi, Güney Mahallesi 14. Sokak'taki Hüseyin Gözpak’a ait marketin kepenklerini kırarak içeri girdi. Zanlılar buradan yaklaşık 3 bin 200 lira değerinde sigara ve 300 lira nakit para çaldı.
Market sahibi Gözpak, iş yerine geldiğinde kepenklerin kırıldığını görünce durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kepenkleri kırarak içeri girdiğini, burada su içtikten sonra kasadaki parayı ve sigaraları alarak kayıplara karıştığını belirledi.
Zanlıların bulunması için çalışma başlatıldı.