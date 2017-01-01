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Maçın ardından

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:32


MERSİN (AA) - TFF 1. Lig'de küme düşmesi daha önce kesinleşen Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktör Levent Eriş, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldıkları sezonun son maçının ardından görevinden istifa etti.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, küme düşmenin acısını haftalar önce yaşadıklarını anımsatarak, birçok takımı yakından ilgilendiren bir maçta genç oyuncularının onur mücadelesi verdiğini söyledi.

Geride kalan günlerde takımdan ayrılan bazı yabancı oyuncuların olduğunu hatırlatan Eriş, şunları aktardı:

"Biz, bırakıp giden korkaklardan olmak istemedik. Bu kapı kapanana kadar oyuncularımın başlarında kalmak istedim. Bu takımın neden düştüğünü Mersinliler iyi biliyor. Burada, hayatımda görmediğim kadar karışık şeylerle karşılaştım. Geçmişte burada görev yaptığım yılları mumla aradım. Mersin takımı düşmedi, olmayan bir kulübü düştü. Bir tesisi dahi olmayan bir kulüpten bahsediyoruz."

Levent Eriş, takımın antrenman sahasının, futbolcuların ise yatacak yerinin olmadığını kaydederek, "Bunları sorgulamayanlar, takım niye düştü diyorsa, onda kasıt ararım. Bu takım, 2-3 yıl önce Süper Lig'deydi. Burada çocukların alın teri var. Bu takım ligden düştü ama ayağa kalkmak istiyorsa tekrar yapılanmanın şart olduğunu bilmeli. Şampiyonluklar, küme düşmeler gelir geçer." diye konuştu.

Futbolcularla sonuna kadar mücadele etmek için takımın başında kaldığını vurgulayan Eriş, bugün itibarıyla görevini bıraktığını ifade etti.

Eriş ayrıca, Mersin İdmanyurdu'nun yeniden eski günlerine dönmesi için altyapıya yatırım yapıp, tesisleşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.


- Adana Demirspor cephesi


Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, oyuncularını ve teknik ekibini kutladı.

Kulüpte 40 yılını doldurduğunun altını çizen İncebaldır, zor süreçte aldığı görevi başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

İncebaldır, bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini anlatarak, "Bu takımın gelecek yıl, yine şampiyonluğun en güçlü adayı olacağına inanıyorum. Adana Demirspor'a küme düşmek yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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