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Bodrum'da "miras" defilesi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:58

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, yörede "Miras" olarak da bilinen, kına gecelerinin vazgeçilmez kıyafeti "temel devren" defilesi ilgi gördü.

Barış Meydanı'nda düzenlenen defilede, başta kına geceleri olmak üzere kadınların farklı etkinliklerde giydiği, "bindallı", "miras" ya da "temel devren" adı verilen kıyafetler sergilendi.

Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünce açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, akşam saatlerinde davul zurna eşliğinde sergileyecekleri kıyafetleri ile önce Bodrum Kalesi önüne, ardından da defilenin yapılacağı alana yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan defilede yaklaşık 50 kursiyer, hazırlanan platforma çıkarak, yöresel müzikler ve oyunlar eşliğinde kıyafetlerini sergiledi.

- Sandıklardan çıkan motifler yeni kumaşlara işlendi

Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Mehmet Ünal gazetecilere yaptığı açıklamada, bazılarının hazırlanması 8 ayı bulan temel devrenlerde, genellikle mor ve bordo renkte kadife veya atlas kumaş kullanıldığını belirterek, bunların geçmişinin çok eskiye dayandığını kaydetti.

Anadolu'da "Bindallı" olarak bilinen kıyafetin, değişik bölgelerde düğünlerde ve önemli günlerde giyildiğini anlatan Ünal, "Üzerine gümüş veya altın renkte ipliklerle nakışlar işlenir. Anadolu Selçuklular ve Osmanlı devleti döneminde de özellikle saray giysisi olarak bilinmektedir. Başa örtülen örtüler tel kırma ile süslenir. Bodrum'da düğünlerde olmazsa olmaz bir giysidir. Eski kültürümüzün yeni nesillere aktarılması manasında gerçekten önemlidir. Amacımız, 7'den 70'e eğitim vermenin yanı sıra, eski sanatların ve zanaatların günümüze aktarılmasını sağlamaktır." dedi.

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