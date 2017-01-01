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Maçın ardından

21 Mayıs 2017 Pazar, 00:06


ANTALYA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Goller kaçıyor, kaçabiliyor. Karşı takımda Eto'o var. Bende Eto'o vardı da ben mi oynatmadım." dedi.

Örnek, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, futbolcuları Ertuğrul Ersoy ve Bogdan Stancu'nun sakatlıkları sebebiyle oyundan çıkmasının kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

İkinci yarıyı "Acaba bir oyuncuyu değiştirsek mi değiştirmesek mi?" diye düşünerek geçirdiklerini kaydeden Örnek, "Gerçekten yoruldum artık. Herhalde sezon sonu olması nedeniyle bu kadar sakatlık oluyor. Üzgünüm, Antalyaspor gibi sezonun iyi takımlarından birine karşı bu kadar gol pozisyonuna girdiğinizde gol atmanız lazım. Bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutlarım. Ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.

Oyun içinde çok değişiklik ve rotasyon yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Örnek, bunun da kendilerini çok üzdüğünü ve yorduğunu söyledi. Örnek, oyuncularının bu değişikliklere rağmen ellerinden geleni yaptığını anlatarak, şunları ifade etti:

"Goller kaçıyor, kaçabiliyor. Karşı takımda Eto'o var. Bende Eto'o vardı da ben mi oynatmadım. Giriyor bir pozisyona, atıyor. Maç 2-1 bitiyor. Skor 1-1 olduktan sonra birkaç pozisyon kaçırdık. Önümüzde artık kazanmamız gereken bir Gençlerbirliği maçı var. Tamam ayağa kalktık ama maç da kazanmamız lazım. Oyuncularımın önümüzdeki hafta bunu başaracağına inanıyorum. Gençlerbirliği maçını alıp, artık rahatlamak istiyorum."

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