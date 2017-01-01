"Gençlik Şöleni"nde evlenme teklifi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni" kapsamındaki konser esnasında bir kişi kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.
Kent Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında "Pera" grubu sahne aldı.
Grup şarkı söylediği sırada Mazlum Çelik, sahneye çıkarak eline mikrofonu alıp kız arkadaşı Ezgi Kaya'ya evlenme teklif etti.
Çelik'in teklifinden sonra sahneye izleyicilerin alkışlarıyla Kaya davet edildi. Kaya'nın sahneye çıkması üzerine Çelik, "Bugün senin doğum günün. Bu anlamlı günde sana evlenme teklif ediyorum. Benimle evlenir misin?" diye sordu. Kaya, Mazlum Çelik'in evlenme teklifini kabul etti.
Konser, havai fişek gösterileriyle sona erdi.