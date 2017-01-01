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Muğla'da tur otobüslerine sıkı denetim

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:34
Muğla'da tur otobüslerine sıkı denetim

MUĞLA (AA) - Muğla'da 13 Mayıs'ta 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, "sakin kent" Akyaka Mahallesi'nde trafik ve turizm ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Akyaka'daki tekne turlarına yönelik Muğla ve ilçeleri ile Aydın, İzmir ve Denizli'den günübirlik tur taşımacılığı yapan otobüs ve midibüsler durduruldu. Denetimlerde trafik ekipleri araçların evraklarını incelerken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri turizm belgelerini, Muğla Turist Rehberleri Odası görevlileri de turlara katılan otobüslerde rehber olup olmadığını kontrol etti. Denetimlerde eksik evrak tespit edilen bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, geçen hafta Sakar Geçidi mevkisinde midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, bölge hakkında da sürücüleri bilgilendirdi.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu üyesi Ali Koşuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçların belgelerini kontrol ettiklerini, bunlarda eksiklik olanlara ise cezai işlem uygulandığını söyledi.

Denetimlerin sıklaştırılması için çaba gösterdiklerini belirten Koşuk, "Son günlerde Muğla'nın tüm ilçelerinde ve birçok karayolu güzergahındaki uygulama noktasında ekiplerle denetimlere katılıyoruz. Yolcular bu tür seyahat ve gezilerde bilinen bir turizm firmasıyla hareket etmeli. Turlarla gelen tüm yolculara sigortasız yola çıkmamaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

Koşuk, vatandaşlardan özellikle konaklamalı turlarda sigortalarının olup olmadığını kontrol etmelerini istedi ve TÜRSAB bünyesine kayıtlı acentelerde seyahat yapılması tavsiyesinde bulundu.

Muğla Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Molvalı ise Sakar Geçidi'ndeki kazada ölenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diledi. Bu tür kazaların yıllardır yaşandığını anımsatan Molvalı, "Yıllardır gerek TÜRSAB gerekse rehber birlikleri bas bas bağırıyoruz. Bütün organize turlar, okul gezileri bunların hepsinin bir acente vasıtasıyla yapılması gerekiyor. Acente vasıtasıyla yapılan gezilerde de bir kokartlı rehber bulundurulması gerekiyor. Meydana gelen kazalar acente vasıtasıyla yapılsaydı veya bir kokartlı rehberi bulunsaydı bu kazalar olmazdı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kazaların birçoğunun şoförlerin uykusuzluğu, dikkatsizliği ve araçların bakımsızlığından kaynaklandığını vurgulayan Molvalı, şunları kaydetti:

"Aslında bu tür eksikliklerin birçoğu rehber tarafından gözlemleniyor ve olay meydana gelmeden önce engellenebiliyor. Bizim denetimlerimiz devam edecek. Fethiye-Seydikemer'den Bodrum'a kadar denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Yeni turlara katılacak vatandaşlarımız mutlaka tura çıktıkları aracın acenteye ait olduğundan ve bir rehberlerinin bulunacağından emin olsunlar. Güzergah konusunda bilgi sahibi olsunlar. Özellikle okul gezileri için çağrıda bulunmak istiyorum. Okul gezilerini öğretmen veya okul aile birlikleri düzenliyor ama bunların istenilen belgelerden haberdar olmadıklarını görüyoruz. Yöneticiler ve okul aile birliklerinin gezilerde araçların ücretlerinden çok güvenli olup olmadıklarını sorgulaması gerekmekte. Güvenli acentelerle güvenli araçları tercih etmeliler."

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