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Dünya Süt Günü

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:37

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı (TSUMB) Tevfik Keskin, yapılan araştırmaların Türkiye'de sütten üretilen besin grubunun tüketim düzeyinin önerilen miktarların çok altında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Keskin, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden güçlü olabilmesi, bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin çokluğuyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Ülke nüfusunun büyük bölümünü gençlerin oluşturduğunu aktaran Tevfik Keskin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde çocuk ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenmiş olmaları, enerji ve besin ögeleri bakımından oldukça zengin süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak yapılan araştırmalar, ülkemizde sütten üretilen besin grubunun tüketim düzeyinin önerilen miktarların çok altında olduğunu göstermektedir."

Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarıyla ortaklaşa başlatılan "Okul Sütü Projesi"nin 6'ncı yılına girdiğini hatırlatan Keskin, "Süt tüketiminin önemini yaygınlaştırmak ve sağlıklı nesiller için başlatılan bu proje kapsamında 3 bakanlığımıza da teşekkürü bir borç biliriz." ifadesini kullandı.

Tevfik Keskin, Dünya Süt Günü'nde, "Süt içmenin yaşı yoktur" mesajını önemsediklerini de sözlerine ekledi.

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